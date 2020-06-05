Перевірка не виявила порушень з боку сина Байдена - Рябошапка

Під час перевірки прокурорами тисяч матеріалів справ не було виявлено жодних доказів порушень з боку Хантера Байдена, сина ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена.

Про це заявив колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, повідомляє Reuters.

"Перевірка завершена. Я спеціально просив прокурорів особливо ретельно перевірити факти щодо можливої ролі Байдена. Вони відповіли, що нічого подібного не було", - наголосив ексгенпрокурор.

Він також додав, що ця перевірка була націлена на те, щоб з'ясувати, чи були справи, які Рябошапка успадкував від своїх попередників, належним чином опрацьовані.

Крім того, він стверджує, що попри слова президента Володимира Зеленського, який у розмові з президентом США Дональдом Трампом назвав Рябошапку "на 100% своїм генпрокурором", він не відчував на собі жодного тиску.

Нагадаємо, у 2019 році Конгрес США проводив розслідування щодо Дональда Трампа, підставою для якого стала скарги анонімного представника розвідувального співтовариства. Інформатор запідозрив Трампа у використанні свого становища для втручання в президентські вибори 2020 року. У скарзі сказано, що президента США тиснув на президента України, наполягаючи на розслідуванні щодо Джо Байдена, кандидата в президенти від Демократичної партії, і його сина Хантера.

Американські ЗМІ повідомляли, що Байден захищає бізнес-відносини свого сина в Україні. Ексгенпрокурор України Віктор Шокін продовжує стверджувати, що його звільнили з посади під тиском Джо Байдена, який погрожував заблокувати один млрд американської допомоги Україні.

Як повідомлялося, ексрегіонал і чинний позафракційний народний депутат України Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

Порошенко звинуватив Офіс президента і олігарха Ігоря Коломойського у провокації, до якої причетні російські спецслужби. Він також вказав на ризик втрати двопартійної підтримки України у разі спроби втручання у вибори президента США. У штабі Джо Байдена назвали "плівки Деркача" відредагованою нісенітницею.