Перевод Сенцова в колонию строгого режима в РФ: МИД Украины проверяет информацию

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном переводе незаконно осужденного в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова в колонию строгого режима в Иркутске. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"МИД проверяет информацию о переводе О.Сенцова. В очередной раз требуем освобождения украинского политзаключенного. #FreeSentsov", - заявила Беца.

Как сообщал УНИАН, российская правозащитница и журналистка Зоя Светова не исключила, что Сенцова, который отбывал наказание в исправительной колонии No1 в Якутске, перевели в колонию строгого режима в Иркутске.

Режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как и большинству жителей Крыма, а отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не могли.

Российский суд 25 августа 2015 года огласил приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к РФ о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

21 октября 2016 года Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченко Украине.