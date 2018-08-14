Переводчика Гройсмана будут судить в открытом режиме

Переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана - Станислава Ежова, подозреваемого в госизмене, будут судить 22 августа в Голосеевском районном суде г. Киева. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Валентин Рыбин.

"Обвинительный акт поступил в Голосеевский районный суд. 6 августа состоялось предварительное (подготовительное - ред.) заседание, акт принят к рассмотрению Голосеевским районным судом. Следующее заседание назначено на 22 августа 2018 года", - отметил он, уточнив, что 22 августа состоится первое судебное заседании рассмотрения дела по существу.

По словам адвоката, судебное заседание будет проходить в открытом режиме.

Напомним, что 21 декабря СБУ задержала должностное лицо Секретариата Кабинета министров Станислава Ежова по подозрению в работе на российские спецслужбы. В его обязанности входил перевод встреч главы Кабмина с иностранными делегациями. Согласно данным следствия, Ежова завербовали во время длительной заграничной командировки.

Как сообщили позже в СБУ, задержанный Станислав Ежов собирал информацию о зарубежных поездках украинского премьера по заданию Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

При этом сам Гройсман заявил о том, что Ежов не имел доступа к государственной тайне.

22 декабря Шевченковский райсуд Киева арестовал Ежова на два месяца. Впоследствии ему продлили меру пресечения.