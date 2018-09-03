Переводчика Гройсмана оставили под арестом

Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения бывшему переводчику премьер-министра Украины Владимир Гройсман Станиславу Ежову, которого подозревают в государственной измене.

Согласно решению судьи, меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ежова продлили до 1 ноября 2018года, сообщает "Радио Свобода".

Служба безопасности Украины 20 декабря прошлого года сообщила о задержании чиновника секретариата Кабинета министров Украины, который действовал в интересах российских спецслужб.

Напомним, что 21 декабря 2017 года СБУ задержала должностное лицо Секретариата Кабинета министров Станислава Ежова по подозрению в работе на российские спецслужбы. В его обязанности входил перевод встреч главы Кабмина с иностранными делегациями. Согласно данным следствия, Ежова завербовали во время длительной заграничной командировки.

Как сообщили позже в СБУ, задержанный Станислав Ежов собирал информацию о зарубежных поездках украинского премьера по заданию Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. При этом сам Гройсман заявил о том, что Ежов не имел доступа к государственной тайне.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева арестовал Ежова.

По материалам: Радіо Свобода /