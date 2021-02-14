Перший день візиту Президента до ОАЕ став дуже насиченим та успішним - Мендель

Перший день візиту української делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським до Об'єднаних Арабських Еміратів став насиченим та успішним.

Підписані у результаті перемовин документи принесуть Україні інвестиції в інфраструктурні проєкти, військово-технічну співпрацю, розширять можливості агросектору, розповіла прессекретар Президента Юлія Мендель у коментарі Укрінформу.

"Перший день відрядження української делегації до Об'єднаних арабських Еміратів під головуванням Президента Володимира Зеленського минув дуже насичено та успішно. Дуже вагому роль у східних країнах відіграє особистісний контакт лідерів", - зазначила речниця Президента.

За її словами, саме зустрічі очільників держав є визначальними для розвитку відносин економічного, політичного характеру, а також укладання угод на всіх рівнях.

"Тепла зустріч Президента Зеленського зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном дала "зелене світло" на укладання контрактів та підписання меморандумів. Ці документи принесуть Україні чимало інвестицій у вигляді інфраструктурних проєктів, військово-технічної співпраці, розширять можливості агросектору", - пояснила Мендель.

Прессекретар глави держави зауважила, що йдеться про створення робочих місць, розбудову підприємств та компаній."Спільні проєкти з ОАЕ - це частина успішного розвитку України. Делегація втомлена, але задоволена результатами. Завтрашній день обіцяє ще більше ефективної співпраці", - додала Мендель.

У перший день візиту до ОАЕ в неділю, за даними пресслужби глави Української держави, Президент зустрівся зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

За результатами зустрічі підписано низку двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між країнами, зокрема, міжурядовий Протокол про внесення змін до угоди про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал; Угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом; Меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія; Меморандум про інвестиції у сільське господарство та сприяння розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією та інші.

Також у межах візиту генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав угоди та договори з Tawazun Economic Council та EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва на загальну суму понад 1 млрд дол. США.

Крім того, Президент відвідав інноваційний проєкт "Масдар-Сіті", де ознайомився з особливостями реалізації концепції міста з нульовим забрудненням СО2 та повним циклом переробки відходів.

Президент також побував у Великій мечеті шейха Заїда, на Меморіалі громадянам ОАЕ, які загинули під час виконання службових обов'язків (Wahat Al Karama) та в музеї Лувр Абу-Дабі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський разом із дружиною 14-15 лютого перебувають з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах.



