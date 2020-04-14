Першого заступника Кличка спіймали на хабарі, - ЗМІ

Першого заступника голови Київської міськадміністрації Миколу Поворозника зловили на хабарі.

Про це з посиланням на джерела повідомили Zik і ТСН.

Чиновник нібито вимагав 125 тисяч доларів від забудовника за вплив на прийняття рішення про погодження містобудівних умов і обмежень.

Правоохоронні органи затримали посередника, який отримав 60 тисяч доларів неправомірної вигоди.

"Крім того, задокументовано, що посередник з метою отримання грошових коштів діяв за вказівкою і погодженням з М.Поворозником і виношували наміри отримати також і з іншого об'єкта будівництва 246 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Поворозник працює заступником Кличка з січня 2016 року, а з грудня 2017 став його першим заступником.