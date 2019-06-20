Перспективы на установления мира на востоке Украины улучшились (Heise, Германия):

Президент Зеленский был избран подавляющим большинством голосов. Но у него как у новичка в политике пока нет структур и достаточно компетентной поддержки, чтобы устранить доминирование политических кланов. А они сводят на нет все благие начинания Зеленского.

Теперь и Зеленский встал на националистический курс?

В ходе предвыборной борьбы он не проявлял ни националистических, ни пророссийских взглядов. Тут он отличался от всех своих предшественников, и это помогло ему выиграть выборы.

Но за прошлые недели появились признаки того, что Зеленский перешел на позиции Порошенко:

- При вступлении в должность он попросил присутствующих представителей США усилить санкции против России.

- Степана Бандеру он назвал "бесспорным героем". Приблизительно четверть населения его страны считает точно так же, но для миллионов других украинцев Бандера - массовый убийца и пособник нацистов.

- Риторика Зеленского во время его первого зарубежного визита в Брюссель была такова, что нового президента можно было спутать с его предшественником.

Но Зеленский не переметнулся на националистические позиции, не дал слабину. Он акцентировал эти моменты из тактических соображений. Зеленский хочет уменьшить число своих противников, то есть успокоить националистов, потому что те более влиятельны, чем пророссийская часть населения. Это умная, а возможно и необходимая тактика.

Зеленский не располагает не только сейчас, но вероятно не будет располагать и в будущем необходимыми политическими инструментами для преобразования Украины. Ему приходится идти в обход, чтобы преодолеть сопротивление истеблишмента. Конфликт на востоке Украины

Новый президент уже в своей иннаугурационной речи заявил, что хочет в первую очередь заняться разрешением конфликта на Донбассе, а не борьбой с коррупцией. Этим самым он не отступил перед политическими кланами, а по трем причинам сделал правильный выбор приоритетов:

- И за эти недели были убитые и раненые. Миллионы людей бежали из Донбасса или вынуждены жить в кризисной зоне в нечеловеческих условиях. Это относится к украинцам по обе стороны линии фронта, но прежде всего к жителям восставших областей.

- Окончание неутихающих боев и разрядка отношений с Россией могли бы оживить экономику и дать возможность снизить высокие военные расходы.

Обе названные причины уже сами по себе крайне важны, но третья причина имеет для Зеленского по политическим соображениям особое значение:

- Мир на Донбассе оказал бы огромное влияние на внутриукраинское соотношение сил и повысило бы шансы на успех реальных реформ. Позиции главных противников Зеленского - олигархов и правых радикалов - ослабли бы. Первые наживаются на конфликте, потому что он отвлекает от реформ, а правые радикалы укрепляют свою власть и репутацию как решительные борцы за Украину.

Одна из предпосылок к миру уже есть: минские соглашения

Они были заключены в феврале 2015 и содержат следующие основные положения:

- Окончание военных действий и отвод тяжелых вооружений

- амнистия участвовавших в войне бойцов

- расширенная автономия восставших областей, которые останутся в составе Украины. Детали Киев должен согласовать с повстанцами.

После выполнения этих действий иностранные участники боев должны покинуть территорию, а Киев должен взять под контроль границу с Россией на всей протяженности.

Но Украина не готова к прямым переговорам с повстанцами. Украинский парламент отказывается принимать закон об амнистии и в августе 2015 года остановил обсуждения изменений в конституции, необходимых для введения автономии, предусмотренной соглашениями. Хорошо организованные и агрессивные националисты оказывают слишком сильное давление. Скорее всего, эта ситуация не изменится и после парламентских выборов.

Повстанцы также нарушают минские договоренности. Они продолжают удерживать территории, которые по соглашениям к ним не относятся. И украинские войска нарушают перемирие, с 2016 года шаг за шагом продвигаясь вперед. Связанные с этим бои требуют новых человеческих жизней. В первые месяцы этого года украинская армия взяла под свой контроль еще 20 квадратных километров.

Краткое резюме: мир на востоке Украины значительно повысил бы шансы на успех Зеленского. Но и новоизбранный парламент, скорее, всего не будет готов воплотить в жизнь минские соглашения. Парламентарии будут опасаться агрессивных националистов. Если ли выход из этой дилеммы? С некоторых пор, похоже, что есть.

Новый президент в конце мая намекнул на готовность Киева к болезненным уступкам и стремится, судя по всему, к референдуму по Минску. В этом деле Зеленский, скорее всего, получит большинство голосов и даже весьма значительное. Это заставит националистов уйти в оборону, а народные избранники больше не смогут тормозить процесс.

Но мир на Донбассе зависит не только от Украины, но и - даже в большей степени - от внешнеполитических игроков. Начнем с ближайшего соседа:

Россия и новый украинский президент

Сигналы из Кремля не свидетельствует о его стремлении к разрядке: с 1 июня экспорт угля и нефти на Украину полностью запрещен. Это создаст для нее хотя и решаемые, но серьезные трудности. Москва интерпретирует бойкот как реакцию на действия Киева, который незадолго до вступления в должность Зеленского ввел дополнительные ограничения на ввоз транспортных машин в Россию.

Российский президент не стал поздравлять Зеленского с победой на выборах, что является необычным дипломатическим афронтом. Помимо этого Владимир Путин повторил свою многократно высказанную точку зрения, что русские и украинцы, несмотря на все особенности - один народ. Это вызывает у миллионов украинцев реакцию отторжения. Кроме того, жителям восставших областей существенно облегчили получение российского гражданства.

Упомянутые российские сигналы можно интерпретировать двояко:

- Россия не хочет иметь конструктивных отношений ни с новым украинским главой государства, ни с его страной. Россия хочет крепче привязать к себе восставшие регионы и не испытывает заинтересованности в разрешении конфликта. Второй вариант таков: как только приблизится начало переговоров, будущие партнеры по договору проявят жесткость, чтобы улучшить свои позиции в обсуждениях.

Последняя версия кажется мне в этой ситуации наиболее вероятной. Рассмотрим детали.

Интерес России в разрешении конфликта

В Грузии в 2012 году смена власти произошла помимо прочего еще и потому, что большинство населения больше не хотело продолжения политики враждебности по отношению к России, проводимой прошлым руководством. В 2019 году ситуация на Украине была схожей. За последние годы объем российско- грузинской торговли и туризм в Грузию сильно возросли. В страну идут российские инвестиции.

Тбилиси ни в коем случае не превратился в вассала Москвы, но отношения заметно улучшились к обоюдной выгоде. Наступила разрядка, хотя Кремль категорически не желает отказываться от опеки Абхазии и Южной Осетии. Обе эти области откололись от Грузии в ходе войны, и Тбилиси хочет вернуть их назад.

Несмотря на это Москва не отрицает, что восставшие области на Донбассе должны вернуться в украинское государство. Они выполняют для Кремля определенную задачу: не допустить, чтобы Украина долговременно проводила антироссийский курс во внешней и внутренней политике. Предпосылкой для реинтеграции восставших областей, по мнению Кремля, должно стать выполнение минских соглашений.

Хотя Россия открыто поддерживает сепаратистов и присоединила к себе Крым, ее рейтинг одобрения на Украине повышается: в феврале 2016 года 36 % опрошенных украинцев имели очень позитивное или скорее позитивное представление о большом соседе. В феврале 2017 года этот показатель составлял 40 %, еще годом позже - 45 %, а в феврале 2019 - 57 %. Эти цифры опубликовал критически настроенный по отношению к Кремлю социологический институт "Левада-центр". Большинство украинцев желают глубокой разрядки напряженности в отношениях с Россией.

Но даже если путинская Россия и Украина Зеленского договорятся друг с другом, как посмотрит на это супердержава No 1?

Позиция США

Курт Волкер (Kurt Volker), уполномоченный США по Украине, заявил 29 мая 2019 года, что не Киев, а Москва должна выполнять минские соглашения. По его словам, Украина сделала все, что было в ее силах. Эта точка зрения (совпадающая с таковой Обамы) не базируется на фактах, но без согласия Вашингтона мир на востоке Украины немыслим.

Однако Вашингтон нуждается в поддержке России сразу в нескольких областях:

Северная Корея: согласие между США и Пхеньяном возможно сегодня лишь в том случае, если Китай и Россия станут гарантами соглашения. Доверие к США подорвано их выходом из иранского соглашения. Поэтому они в важных вопросах лишь относительно способны заключать двусторонние договоры.

Афганистан: Россия - единственная страна, имеющая от приемлемых до хороших отношений как с афганским руководством, так и с Талибаном (организация, запрещенная в РФ - прим. ред.), а также со всеми соседями Афганистана (и с Индией). В конце апреля ведущие американские дипломаты во время своего визита в Москву фактически признали руководящую роль России в афганском мирном процессе.

Сирия: только Москва поддерживает от приемлемых до хороших отношений со всеми игроками на Ближнем и Среднем Востоке. Бретт Макгерк (Brett McGurk), до 2018 года спецпредставитель США по борьбе с ИГ (организация, запрещенная в РФ - прим. пер.), заявил, что его страна вынуждена признать ведущую роль России в решении сирийской проблемы. Джим Джеффри (Jim Jeffrey), нынешний спецпредставитель США в Сирии, несмотря ни на что также говорит о необходимости тесного сотрудничества с Кремлем.

Иран: и в этом вопросе без России не обойтись. Об этом можно судить, например, по одному эпизоду, о котором, насколько мне известно, не сообщило ни одно немецкоязычное средство массовой информации: 6 июня Джон Болтон (John Bolton), советник президента США по национальной безопасности, встретился с Николаем Патрушевым, секретарем российского Совет безопасности, в Иерусалиме. И это при том, что Патрушев фигурирует в санкционных списках как США, так и ЕС.

13 июня в Ормузском проливе были обстреляны два судна, в чем Вашингтон обвинил Тегеран. Военная операция США против Ирана невозможна по многим причинам, но мы ограничимся одной: она превратила бы тысячи американских солдат в Ираке и Сирии в мишени для сильно превосходящих их по численности проиранских боевиков.

Мировой жандарм (США) по его собственным сведениям изобличил злоумышленника (Иран) еще в одном преступлении, но не в состоянии что-либо предпринять против него. Цена на нефть 13 и 14 июня хотя и заметно поднялась, но остается на более низком уровне, чем неделю назад. Нефть сейчас (15 июня) даже на 15 % дешевле, чем месяц назад. Рынки не ждут эскалации - ни от Вашингтона, ни от Тегерана.

Чтобы выйти из создавшейся ситуации, хоть как-то сохранив лицо, США еще сильнее заинтересованы в посредничестве России, чем до 13 июня. Позиция Москвы на переговорах по сравнению с Америкой еще больше укрепилась.

Роль Германии

Без Москвы и Вашингтона мир на Донбассе немыслим, Берлин вот уже несколько лет играет тут центральную, направленную на достижение баланса роль.

Визит нового украинского президента в Брюссель носил скорее символической характер, потому что его партнеры по переговорам в скором времени после выборов потеряют свои должности. Более значимыми были проведенные перед этим переговоры Зеленского с министрами иностранных дел Германии и Франции в Киеве. Оба министра заявили, что будут способствовать проведению нового саммита "нормандской четверки". Последний состоялся в октябре 2016 года. Министерство иностранных дел Германии хотя и подчеркнуло свою солидарность с Киевом, но с другой стороны заявило: "Положения Минского соглашения должны выполняться всеми сторонами". Германия - в отличие от Вашингтона - считает, что обязательства лежат и на Киеве.

Отношения между Берлином и Москвой за последние месяцы разрядились. Ведущие немецкие политики лишь пять лет назад так же часто приезжали в Россию как сейчас. Это повышает шансы Берлина быть услышанным как в Киеве, так и в Москве.

Перспективы

Кремль зависит от конструктивной позиции США в вопросе с Донбассом, Вашингтон же нуждается в России во многих других вопросах. Поэтому они пойдут на сделку.

Не только желательным, но и вполне реальным представляется такое развитие событий: партия Зеленского добивается хорошего результата на предстоящих выборах, после этого проводится нормандский саммит и референдум на Украине, который делает возможным реализацию минских соглашений. Все это сопровождается многочисленными российско-американскими переговорами и частичными соглашениями по Афганистану, Ирану, Сирии и Украине. Вполне возможно, что в 2020 году на Донбассе воцарится мир. Это значительно повысит шансы Зеленского лишить власти украинские политические кланы.

Кристиан Випперфюрт