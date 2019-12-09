Первый "дипломатический бой" Владимира Зеленского

О больших ожиданиях от встречи в Париже и маленьком поле для маневров украинского президента

Подготовка номера "Дня" проходила как раз во время активных переговоров в Париже лидеров "нормандской четверки". Соответственно, результата и последствий этой встречи страна еще не знала. Но мы точно были свидетелями всех страстей, которые предшествовали нормандской встрече. А следовательно, можем проанализировать длительный марафон по подготовке к этому историческому дню, которым на самом деле он еще должен стать.

Первое. Встреча в рамках "нормандского формата" лидеров Украины, России, Германии и Франции не проводилась три года. С тех пор сменились два президента - Украина на этих переговорах вместо Петра Порошенко будет представлять Владимир Зеленский, а Францию вместо Франсуа Олланда будет представлять Эммануель Макрон. Остальных два участника те же - президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

Прежде чем собраться в Париже, Кремль выставил несколько условий, которые Украина выполнила. Киев подписал письмо, в котором дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера (касается механизма проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей). Также состоялось разведение сил и средств на трех участках линии столкновения (фронта): Станица Луганская, Богдановка-Золотое, Петровское. Кроме того, состоялся обмен удерживаемыми лицами - в Украину вернулись политические заключенные и пленные, которых Москва захватила и незаконно осудила. Вернул Кремль, хотя и после мародерства, три украинских корабля.

После всех этих шагов отдельные западные лидеры призвали Россию продемонстрировать реальные отверные шаги, если она действительно хочет решить проблему Донбасса. Несколько нейтрально, правда, прозвучало заявление одного из основных наших партнеров и союзников - США. "Будущая встреча России с Украиной очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут очень большой прогресс. Это важно для Украины, и для России тоже", - сказал недавно Дональд Трамп.

В свою очередь, как сам Путин, так и другие представители российской власти неоднократно заявляли о том, что разведение сил и средств должно состояться по всей линии столкновения; Украина должна продолжить действующий, а не принимать новый закон об особом статусе Донбасса (так и не вступил в силу); Киев должен пойти на прямые переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР"; и, конечно, украинская власть в целом должна полностью выполнять Минские договоренности, в частности, провести выборы на Донбассе.

Второе. Следует напомнить, что норманско-минский формат - это последствия слабых позиций Украины на международной арене. 25 лет назад наша страна отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии в рамках Будапештского меморандума, который подписали Украина, Россия, США, Великобритания (потом присоединились Франция и Китай). В результате Москва грубо нарушила эти договоренности, а остальные гаранты не смогли (не захотели) выполнить свои обязательства. Правда, юристы-международники указывают на то, что в документе не прописаны механизмы реализации гарантий безопасности. В конечном итоге, в 2014-м Украина не смогла отстоять не только формат Будапешта, но и формат Женевы (Украина, Россия, США, ЕС), согласившись на нормандско-минские встречи. То есть России в конечном итоге удалось дожать и навязать нам Минские договоренности.

Поэтому сегодня, когда от действующей власти требуют не пересекать так называемые "красные линии", нужно помнить, что фактически все они были заложены в Минске-1 и Минске-2. Кстати, показательна параллель проигрышной линии: Будапештский меморандум в свое время подписал Леонид Кучма - тот же, который завизировал Минские договоренности. Да, они позволили Украине остановить активную фазу войны и остановить наступление России, однако эти договоренности загнали нашу страну в дипломатическую ловушку. Владимир Зеленский и его команда сегодня по факту двигаются в "коридоре Минска" с ограниченными возможностями для маневров.

Примеры. Когда сегодня говорят о том, что не нужно забывать о Крыме - это правда, но подписав "Минск", тогдашняя власть фактически выбросила этот вопрос из переговорного процесса, и Москва категорически не хочет возвращаться к этому вопросу. Дальше. В том же "Минске" записано, что российско-украинская граница возвращается под контроль Киева только на следующий день после проведения местных выборов на Донбассе. Также идет речь о том, что ряд решений украинская власть должна реализовывать только после консультаций с представителями ОРДЛО.

Третье. Участникам протестов, которые в воскресенье собрались на Майдане Незалежности, а затем разбили палатки около Офиса Президента, нужно об этом помнить. Безусловно, граждане имеют право на протест и высказывание своей позиции по поводу действий действующей власти, однако это не должно превращаться в послабление тыла, когда в Париже ожидается реальный дипломатический бой.

Кроме этого, следует сказать, что отдельные политические силы, такие как "Батьківщина", "Голос", а особенно "Европейская Солидарность" пытаются использовать и организовать протестные настроения отдельной части общества для держания "в тонусе" не только власти, но и своих избирателей. Для этого отдельные телеканалы даже организуют специальные круглосуточные марафоны, во время которых будут освещать события в Париже и обсуждать последствия переговоров.

С одной стороны, было бы хорошо, чтобы за спиной у Зеленского стояла единая страна (кстати, согласно социологическим данным, большинство граждан Украины поддерживают действия власти в вопросе Донбасса). С другой стороны, во время переговоров Зеленский при необходимости всегда может сказать, что я не могу пойти на те или другие шаги, потому что украинцы против. Тем более, участники акций называют свои митинги под лозунгами "Нет капитуляции!" такими, что направлены в поддержку президента.

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Еще в канун встречи во французской столице Зеленский и представители украинской власти неоднократно подчеркивали, что они не собираются сдавать украинские интересы (трудно себе представить, чтобы кто-то вышел и сказал противоположное). По их словам, во время переговоров они планируют обсуждать следующие темы: возвращение Крыма; пока на территории Донбасса находятся российские войска, проведение выборов там невозможно; обмен пленными всех на всех, постоянное прекращение огня и разведение войск, необходимость замены переговорщиков, которые будут представлять Донбасс. Еще одна тема - газовый вопрос, что, скорее, будет обсуждаться во время личной встречи Зеленского и Путина.

Какими могут быть последствия? Главное, чтобы украинская власть не углубила обязательства Украины, которые потом придется выполнять. Украине нужно выходить из существующей ловушки, а не затягивать бечевку на своей шее. Еще одним месседжем Зеленского перед поездкой было: на этой встрече я хочу понять, как нам двигаться дальше. Учитывая то, что Россия не собирается идти ни на какие уступки (ни для этого они напали на Украину), после Парижа украинская власть будет иметь возможность активнее искать альтернативные варианты действий относительно оккупированных территорий. Обществу же важно не поддаваться истерии вокруг этой встречи, чтобы не иметь больших ожиданий и, соответственно, потом не разочаровываться.

Иван КАПСАМУН, "День"



