Первый заместитель Смолий временно заменит Гонтареву

Нацбанк некоторое время будет возглавлять первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смолий.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий, сообщает корреспондент НВ Бизнес.

"Мы, безусловно, готовимся, что НБУ определенное время будет возглавлять Яков Смолий как и.о. председателя", - отметил он.

Сам Смолий сообщил НВ Бизнес, что ему не предлагали возглавить НБУ на постоянной основе.

Яков Смолий - заместитель Председателя Национального банка Украины. Украинский банкир. Кандидат экономических наук.

От апреля 2014 года - заместитель Председателя Национального банка Украины.

ВКурсе.ua

http://vkurse.u