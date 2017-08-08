Первый замглавы МВД Яровой вызван во вторник на допрос в ГПУ

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой вызван во вторник на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в качестве свидетеля.

Согласно повестке, которая обнародована на сайте Генпрокуратуры, С.Яровой, который по состоянию на 2 мая 2014 занимал должность заместителя министра внутренних дел Украины вызывается во вторник, 8 августа 2017 года, на 11:00 к старшему следователю по особо важным делам департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.Киев, ул.Борисоглебская, 18, каб. No122 для проведения допроса.

В повестке отмечается, что С.Яровой будет допрашиваться в качестве свидетеля в уголовном производстве No42014160000000186 (по факту массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года) от 2 мая 2014 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан повлекшее тяжкие последствия), ч.3 ст.27 ч. 2 ст. 294 (соучастие в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений), ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 364 (соучастие в злоупотреблении властью или служебным положением повлекшее тяжкие последствия), ч.3 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и лишенного возможности принять меры к самосохранению) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.