Первый замглавы СБУ подал в суд на директора НАБУ

Первый замглавы Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом Демчина рассказал в интервью "Интерфаксу-Украина".

"Я обратился в Соломенский районный суд Киева с иском к директору НАБУ Артёму Сытнику. Поводом стали голословные заявления господина Сытника на комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Он обвинил меня в причастности к информационной кампании, направленной против него", - сообщил Демчина.

3 октября Сытник на комитете обвинил Демчину в "грязных провокациях" и "проплаченных акциях".

Конфликт между Сытником и Демчиной связан с тем, что НАБУ подозревает первого замглавы СБУ в незаконном обогащении.