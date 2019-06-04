Первый зарубежный визит Зеленского: СМИ не смогу задать вопросы президенту - журналист

Во время первого рабочего визита за границу Владимира Зеленского в Брюссель, который пройдет 4-5 июня, представители средств массовой информации не смогут задать вопросы президенту Украины.

Об этом сообщил собственный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

Журналист отметил тот факт, что Зеленский не собирается давать совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а только сделает совместное заявление с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Также Йозвяк пишет, что Зеленский может не отвечать на вопросы во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Первый визит в Брюссель президента Украины и никакой возможности для СМИ задать вопрос?", - отметил журналист.

Как сообщал УНИАН, по плану Зеленский должен провести встречи с лидерами ЕС - главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также председателем Совета ЕС Дональдом Туском. Также украинский президент побывает и в штаб-квартире НАТО, где встретится с генсеком Йенсом Столтенбергом. Кроме этого, немалую заинтересованность во встрече с Зеленским проявляли в Польше, а поэтому в рамках визита в Брюсселе состоятся переговоры с польским президентом Анджеем Дудой. Основные темы переговоров - двустороннее сотрудничество Украины с ЕС, а также совместное противодействие российской агрессии.