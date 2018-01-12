Песков назвал "жестом доброй воли" предложение Путина по военной технике из Крыма

Предложение вернуть Украине ее военную технику из Крыма является жестом доброй воли и проявлением настроя российской стороны на урегулирование в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

С его слов, российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал "заинтересованность России в выводе наших отношений (с Украиной - ред.) из того пике, в которое они вошли и из того враждебного и плачевного состояния, в котором они находятся".

Кроме того, президент РФ говорил, что Россия больше других стран заинтересована в реализации минских соглашений, В.Путин также является "сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами", перечислил Д.Песков.

"Это (предложение вернуть Украине технику из Крыма - ред.) - еще один жест доброй воли, проявление политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки", - сказал Д.Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что до начала конфликта на Донбассе часть военной техники Украины была возвращена ей из Крыма, однако с началом боевых действий этот процесс был остановлен.

Напомним, В.Путин заявил, что готов передать Украине военные корабли и самолеты из оккупированного Крыма.