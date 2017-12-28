Песков: обмен осужденных в России украинцев в рамках Минских соглашений невозможен

В Кремле исключают возможность обмена осужденных в России украинцев в рамках Минских соглашений, эти вопросы обсуждаются на "высшем уровне".

"Что касается ряда лиц, которых вы имеете ввиду, которые осуждены здесь в России, то безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству. В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства", - цитирует Радіо Свобода представителя российского президента Дмитрия Пескова.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что после обмена пленными с группировками "ЛНР" и "ДНР", украинская сторона с еще большим усердием будет работать над освобождением политузников, которые остаются в России и аннексированном ею Крыму.

В течение последних полутора лет процесс освобождения заложников был заблокирован. 27 декабря на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся обмен заложниками. Он был запланирован по формуле "306 (тех, выдачи кого добиваются поддерживаемые Россией боевики - КР) на 74 (военных и гражданских, включенных в список на обмен Украиной - КР)". Украинской стороне 27 декабря передали 74 человека, однако один человек решил остаться на оккупированной территории. Киев передал сепаратистам 233 человека.

После этого обмена, по данным СБУ, в плену пророссийских боевиков остаются 103 украинских заложника.

Вооруженный конфликт на Донбассе начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы". По данным ООН, во время конфликта погибли более 10 тысяч человек.