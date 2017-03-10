Песков ответил на заявление о снятие вопроса про выборы на Донбассе

В пятницу, 10 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля в отношении пути урегулирования конфликта в восточной части Украины. Правительство России считает, что Минские соглашения являются единственной подписанной "дорожной картой" для урегулирования конфликта, передает РИА Новости.

Отвечая на заявление украинской стороны касательно снятия вопроса о проведении выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса, Песков сообщил, что не располагает такой информацией.

"Минские договоренности остаются единственным подписанным текстом, который является дорожной картой в рамках внутриукраинского урегулирования, и каких- либо изменений здесь нет", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская заявила, что вопрос о проведении выборов на Донбассе был снят с повестки дня на переговорах в Минске.