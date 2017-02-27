Песков прокомментировал ультиматум главарей "ЛДНР"

Транспортная блокада оккупированных территорий Донбасса дестабилизирует ситуацию и мешает процессу урегулирования.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, видит ли Москва перспективы деэскалации конфликта после того, как главари боевиков "ЛДНР" выставили Киеву ультиматум.

"В данном случае неспособность или нежелание Киева избавиться от этой транспортной блокады, конечно, вызывает недоумение", - подчеркнул Песков.

Он также добавил, что украинская блокада "еще больше отдаляет нас от того, чтобы приблизиться к реализации минских соглашений".

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