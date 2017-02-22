Песков прокомментировал возможность Януковича стать посредником по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что роль посредника в урегулировании украинского кризиса требует согласия всех сторон конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он ответил на вопрос, может ли стать посредником в урегулировании украинского кризиса бывший президент Украины Виктор Янукович.

«Насчет посредничества в урегулировании украинского кризиса — я оставил бы это без комментариев. Безусловно, роль посредника требует согласия на это всех сторон конфликта… Вы знаете, что это была Украина, там была гражданская война. Россия не является стороной этого конфликта, и поэтому Киев и Донбасс прежде всего должны сойтись в таком понимании», — сказал Песков.

Он отметил, что Россия вместе с Францией и Германией является гарантом минских договоренностей, «которые были подписаны, весьма конкретного документа».

«Но, к сожалению, все вместе мы не можем пока похвастаться тем, что удалось проделать какое-то требуемое расстояние на пути реализации положений этих минских договоренностей», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Янукович направил письмо мировым лидерам с призывом инициировать создание специальной комиссии Совета Европы «для проведения мониторинга расследований преступлений, совершенных на Майдане». Он заявил, что со своей стороны гарантирует предоставление «всей посильной помощи» в этом расследовании.