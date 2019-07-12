Песков раскрыл подробности его разговора с Зеленским

Первый разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина длился 20 минут и носил "прагматический характер". Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается атмосферы разговора, это была первая ознакомительная беседа двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее любых контактов между ними не было", - сказал Песков.

Песков назвал очень важным сам факт первого разговора Путина и Зеленского.

Он подчеркнул, что работа "по всем удерживаемым лицам" будет продолжена на экспертном уровне.

В Офисе президента Украины в четверг сообщили, что ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате.

Ранее в понедельник Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины.

"Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в обращении.

Путин в ответ заявил о том, что в Кремле "никогда не отказывались" от расширения нормандского формата.

По материалам УНИАН