Петр Порошенко и Тереза Мэй прокомментрировали выдворение российских дипломатов

Британский премьер Тереза Мэй приветствовала решение США, Канады и ряда стран ЕС о высылке российских дипломатов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Кабинета министров.

В частности, по словам британского премьера, это показало, что союзники Великобритании "стоят плечом к плечу, посылая сильнейший сигнал России, что она не может продолжать нарушать международное законодательство".

Напомним, как сообщалось ранее, из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании, ряд стран, в частности участницы Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов.

В частности, сейчас к решению Великобритании о выдворении российских дипломатов присоединились 19 стран. Таким образом, на данный момент принято решение о выдворении 135 россиянина.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит безопасность Украины. Об этом написал глава государства в Facebook.

"Сегодня российский агрессор получил мощную солидарную реакцию цивилизованного мира на циничную химическую атаку в Солсбери. Убежден, что выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит нашу безопасность, ослабит усилия "пятой колонны" по дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Наши дипломатические отношения с Россией де-факто заморожены. Давно нет послов и дипломатическое присутствие сведено почти к нулю - того критического минимума, который позволяет заботиться о наших гражданах-заложниках в России", - заявил Порошенко.

Президент заявил, что Украина продолжает координировать усилия с западными союзниками и партнерами по дальнейшему усилению давления на Россию, добавив, что Запад и Украина твердо стоят единым фронтом в борьбе с российской агрессией и попытками Кремля расшатать единство и уничтожить демократические ценности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Европе ряд стран принял решение выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.