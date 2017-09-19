Петр Порошенко провел встречу с Федерикой Могерини

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Вице-президентом Европейской Комиссии - Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Моґерини.

Глава государства приветствовал новый уровень взаимодействия Украины с Европейским Союзом, в частности в контексте вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и установлением безвизового режима.

Стороны обсудили также новые стратегические цели на пути европейской интеграции Украины. Президент призвал Высокого представителя поддержать инициативы украинской стороны, которые будут способствовать дальнейшему сближению с ЕС и проведению фундаментальных внутренних реформ в Украине.

Петр Порошенко информировал Высокого представителя о развитии ситуации на Донбассе и состоянии имплементации Минских договоренностей, а такжеоб инициативе Украины по развертыванию в оккупированном Донбассе миротворцев ООН, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

Глава государства подчеркнул также, что Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе освобождения украинских политических заключенных в России и Крыму.

Петр Порошенко и Федерика Могерини также скоординировали позиции в преддверии саммита Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе.

Президент України

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