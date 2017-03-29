Петренко: Кабмин не имеет права увольнять руководство НАПК

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что правительство по закону не имеет права увольнять руководство НАПК. Об этом он сказал журналистам после заседания Кабмина, сообщает Украинская правда.

"Согласно закону, правительство не имеет полномочий увольнять этих лиц (членов НАПК, - ред.), поэтому полагаемся на их добрую волю", - сказал он.

Сегодня, 29 марта, на заседании Кабмина премьер и члены правительства раскритиковали руководителя НАПК и сотрудников агентства за технические неполадки сайта подачи э-деклараций. По мнению Владимира Гройсмана, проблемы связаны не с политическим противодействием работе реестра, а якобы с некомпетентностью сотрудников НАПК. Глава Кабмина посоветовал им уйти в отставку.

Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что уходить в отставку не намерена.