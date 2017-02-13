Петренко: Постановление об отставке Гройсмана неконституционно

Проект постановления Верховной Рады об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана без отставки всего Кабинета министров является неконституционным.

Об этом заявил журналистам министр юстиции Павел Петренко после пресс- конференции в Киеве в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня, насколько я знаю, аппарат Верховной Рады четко дал разъяснение относительно того, что это постановление было снято как противоречащее Конституции, поскольку нормы Конституции предусматривают, что правительство не может быть отправлено в отставку до окончания 1 года после утверждения программы деятельности правительства", - сказал он

Вторым основанием для снятия проекта постановления с регистрации, по словам министра, является то, что такую инициативу должны поддержать 150 депутатов парламента.

"Вообще, такое экзотическое постановление об отставке премьера без отставки правительства не является конституционным и находится вне конституционного поля", - заявил министр юстиции.

Как известно, 10 февраля 13 нардепов от "Батькивщины", в числе которых лидер фракции Юлия Тимошенко, зарегистрировали постановление об отставке премьер-министра Гройсмана. Однако вечером 10 февраля постановление исчезло с сайта Рады.

13 февраля заместитель руководителя организационного управления парламента Анатолий Пивовар объяснил, что по Конституции, ВР может рассмотреть постановление об ответственности Кабмина, если его подаст не менее 1/3 от состава парламента (не менее 150 депутатов). Кроме того, парламент не может рассматривать вопрос об отставке правительства в течение года после одобрения программы его деятельности.

Однако Тимошенко назвала это фальсификацией Петра Порошенко, Владимира Гройсмана и Владимира Парубия - и заявила: "Мы требуем уволить Гройсмана немедленно. Мы безусловно будем подавать в суд".