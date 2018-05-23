Певец Иво Бобул заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Украинский певец Иво Бобул сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что решил идти в президенты, поскольку "страна идет не туда, куда нужно".

Бобул сказал, что попросит денег на кампанию у Трампа Фото: Іво Бобул / Facebook

Украинский певец Иво Бобул заявил в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина", что будет участвовать в следующих президентских выборах.

"Обязательно. Сейчас собираю финансы. Они нужны в первую очередь. А народ поддержит, я в этом даже не сомневаюсь", - отметил Бобул.

Свое решение певец объясняет тем, что "страна идет не туда, куда нужно".

"Мы летим в пропасть и не можем остановиться. Для того чтобы остановиться, нужно иметь команду. Она у меня готова. Как только начнутся выборы и можно будет проанонсировать политическую платформу - мы это все сделаем красиво и правильно", - уверяет артист.

Говоря о своей политической программе, Бобул раскритиковал нынешнее состояние медицины и систему образования в Украине.

Деньги на избирательную кампанию певец намерен просить у президента США Дональда Трампа.

Президентские выборы в Украине состоятся в 2019 году.