Певица и волонтер Анастасия Приходько решила стать политиком

Украинская певица и волонтер Анастасия Приходько объявила, что вместе с комбатом батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрием Ярошем организует новое общественно-политическое движение.

Сообщила она об этом в эфире Еспресо.TV, передает Корреспондент.

Входить в него будут волонтеры и добровольцы. По словам певицы, если ее политическое движение пройдет в парламент, она оставит сцену.

"Как это можно совместить? Здесь ты выходишь, делаешь одни дела, здесь ты выходишь петь. Это не может так быть. Или я пою, или я в политике. Два варианта не подходят", - отметила она.

По словам брата артистки, новое движение получит название "Вимагаю змін".

Напомним, украинскую певицу Анастасию Приходько полиция задержала на въезде в Киев, когда она ехала на суд, где рассматривалось дело о политической рекламе, в которой она снялась, не зная, какой характер несет видеоролик.