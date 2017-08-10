Письмо Януковича к Путину стало попыткой легализации введения в Крыму войск РФ - прокурор

Письмо экс-президента Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путину о введении на территорию Украины российских войск стал попыткой легитимизации со стороны российских властей незаконного перемещения в феврале-марте 2014 года на территорию Крыма российских военнослужащих, вооружения и техники. Об этом сообщил во время заседания в Оболонском районном суде Киева прокурор Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.

"По мнению обвинения, письмо-заявление Януковича (к президенту РФ Путину о вводе российских войск в Украину - ред.) представители власти РФ также использовали для попытки легитимизации незаконного перемещения в период февраля и марта 2014 года на территорию полуострова Крым с территории РФ российских военнослужащих, их вооружения и военной техники", - отметил прокурор.

В частности, уточнил Р.Кравченко, было переправлено из России в Крым "не менее 10 тыс. 500 российских военнослужащих, не менее 10 танков, 207 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, в том числе "Тигров", мобильных береговых ракетных комплексов "Бастион", 24 единицы РСЗО "Град", 12 "Ураганов", 10 транспортно-зарядных машин, более 25 самоходных артиллерийских установок, в том числе 17 единиц "Гвоздика", 80 единиц средств противовоздушной обороны, 8 боевых машин "Панцирь". Кроме того, продолжил прокурор, россияне предоставили 16 фронтовых бомбардировщиков, 2 истребителя СУ-27, 26 вертолетов, около 640 автомобилей "Урал" и "КамАЗ".

Отметим, 5 июля В.Янукович заявил, что не будет участвовать в украинском процессе по делу о государственной измене и отозвал из суда своих адвокатов.

Военный прокурор Руслан Кравченко заявил, что отказ В.Януковича от защитников - это попытка затянуть судебный процесс.

Уже 10 июля В.Януковичу Киевский центр по предоставлению бесплатной правовой помощи назначил государственного адвоката.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины В.Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях с целью совершения изменения границ территории госграницы Украина и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.