Питання локдану не розглядатимуть на засіданні уряду 2 грудня - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я не виносить питання локдауну в Україні не засідання Кабінету міністрів 2 грудня. Відповідно, найближчими днями офіційного рішення ще не буде.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, не варто чекати на рішення про локдаун вже завтра, 2 грудня.

"Ми таку пропозицію на засідання уряду не виносили ... Що стосується завтра, то (пропозиції, - ред.) не стосуються карантинних обмежень. Там є постанови про виділення коштів лабораторним центрам", - зазначив Степанов.

Він також додав, що проект рішення про локдаун ще навіть не готували, а також підкреслив, що про нього повідомлять попередньо за 7-10 днів.

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