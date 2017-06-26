П.Климкин 27-28 июня осуществит рабочий визит в Италию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 27-28 июня осуществит рабочий визит в Итальянскую Республику. Об этом сообщил пресс-центр МИД, передает УНН.

Сообщается, что в Риме Павел Климкин проведет переговоры с итальянским коллегой Анджелино Альфано, будет иметь ряд встреч с руководителями парламентских фракций и выступит на заседании Комитета по иностранным делам Палаты депутатов Италии.

Целью визита является активизация украинского-итальянского двустороннего сотрудничества, в частности обсуждение подготовки очередного заседания Украинско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству под председательством министров иностранных дел.

Также, во время встреч будут подниматься вопросы взаимодействия между Украиной и ЕС, вопросы противодействия российской агрессии, в т.ч.

сохранение единой позиции международного сообщества в давлении на Москву для вывода российских войск с территории Украины.

Напомним, 11 мая 2017 года президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина.