П.Климкин анонсировал неформальный саммит Украина-ЕС 15 мая

В понедельник, 15 мая, в Брюсселе пройдет неформальный саммит "Украина и друзья ЕС". Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Прежде всего очень важно, чтобы как можно больше украинцев этим (безвизовым режимом - ред.) воспользовалось. Об этом я, кстати, буду говорить в понедельник, когда буду участвовать во встрече "Украина - группа друзей ЕС", то есть все министры иностранных дел в понедельник утром в Брюсселе", - сказал он.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал "безвиз" со 100 странами в ближайшем будущем.