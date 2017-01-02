П.Климкин обсудит с главой ОБСЕ С.Курцом состояние выполнения минских соглашений

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Действующий председатель ОБСЕ, Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц осуществят рабочий визит в Донецкую область, где будет обсуждаться состояние имплементации Минских соглашений и ситуацию в регионе, передает УНН со ссылкой на пресс- службу МИД Украина.

Отмечается, что 3-4 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Действующий председатель ОБСЕ, Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц осуществят рабочий визит в Донецкую область.

"Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций", - отметили в МИД.

Кроме того, П.Климкин и С.Курц обсудят усилия Австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта в и вокруг Украины, в том числе о перспективах развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей

Запланирована также встреча министров с руководством местной областной и городской администраций, членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, 1 января Австрия начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.