"Плівки Деркача": Зеленський впевнений, що Порошенка чекає багато вироків.

Президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції заявив, що впевнений у майбутніх судових вироках щодо п'ятого глави держави Петра Порошенка.

"Я впевнений в цьому і впевнений, що це все попереду, ви ж бачили і вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків", - сказав він.

Зеленський також прокоментував оприлюднені нардепом Андрієм Деркачем плівки розмов американських і українських політиків, які, за словами нардепа, можуть свідчити про вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на Порошенка під час його президентства.

"Це не останній дзвінок, який побачать українці. Реагувати повинна прокуратура, правоохоронні органи", - сказав Зеленський. Він не виключив, що прокуратура може кваліфікувати цю справу як "державну зраду".

20 травня Офіс генпрокурора почав перевірку "плівок Деркача". Зареєстровано кримінальне провадження за статтями про зловживання владою і держзраду.

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