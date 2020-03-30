Плівки Єрмака: ДБР відкрило справу проти "слуги народу" Лероса

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно народного депутата Гео Лероса. Про це повідомив спікер ГБР Максим Білоусенко, передає Hromadske.

Справа стосується раніше опублікованих відеозаписів, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис нібито обговорює призначення на державні посади.

Зокрема, Леросу інкримінується шахрайство (ч. 2 ст. 190), втручання у діяльність державного діяча ( ч. 2 ст. 344), розголошення державної таємниці (ч. 2 ст. 328), а також зловживання владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364).

Таким чином депутату може загрожувати штраф або тюремне ув'язнення терміном до восьми років .

Як повідомлялося раніше, 29 березня народний депутат від партії "Слуги народу" Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких, імовірно, брат голови ОП Денис Єрмак проводить переговори з невідомими людьми про призначення на державні посади.

В свою чергу Андрій Єрмак заявив, що Лерос "перейшов кордони" і тепер йому доведеться за це відповісти.

Пізніше стало відомо, що САП завела справу за заявою Лероса.

А у коментарі журналістам Денис Єрмак спростував інформацію про те, що він обговорював з ким-небудь призначення на державні посади.

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