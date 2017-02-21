"План Артеменко": Свое слово должна сказать СБУ - депутат Бублик

В ситуации, которая сложилась в связи с публикацией "плана" снятия санкций с РФ и "аренды" Крыма, за который выступает нардеп Андрей Артеменко, должна отреагировать Служба безопасности Украины (СБУ). Такое мнение высказал нардеп от БПП Юрий Бублик во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Здесь свое слово должна сказать СБУ. Но СБУ должна именно этими вопросами заниматься, а не лоббированием бизнес-интересов определенных компаний, которые причастны к власти... Как по мне, мы должны услышать объективную реакцию СБУ, ГПУ, и если будет внесено представление об отмене депутатской неприкосновенности по этому депутату, я с удовольствием за него проголосую. Пусть человек отвечает в суде за такие антигосударственные вещи", - отметил депутат.

Говоря о ситуации с коалицией в Верховной Раде, нардеп допускает ее переформатирование либо даже досрочные выборы.

"Если Радикальная партия не присоединится к коалиции и не сохранит должное количество голосов, нам нужно переформатировать коалицию или идти на досрочные выборы. Если бы на первых этапах оккупации было введено военное положение, а это обязанность президента в случае военной агрессии ввести военное положение минимум на оккупированных территориях, совсем по-другому сложилась бы ситуация", - убежден парламентарий.

Напомним, нардеп от Радикальной партии Андрей Артеменко утверждает, что передал экс-советнику Трампа Флинну план по урегулированию ситуации в Украине. План предусматривает, в частности, вынос на референдум вопроса передачи Крыма в аренду России, установление контроля Украины над неконтролируемой частью границы на востоке, создание фонда восстановления Донбасса и впоследствии – снятие санкций с России.

Кроме того, Артеменко якобы предоставил доказательства коррупционной деятельности президента Петра Порошенко, которые включали названия компаний и номера банковских переводов. По его мнению, это должно помочь сместить Порошенко с поста и привести к власти в Киеве новое правительство, не так враждебно настроенное по отношению к России.