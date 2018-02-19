План Расмуссена: Что из себя представляет новая инициатива по миротворцам для Донбасса

Идею ввести миротворцев ООН на Донбасс как таковую поддерживают все: Украина, Запад, даже Путин предлагал. Но стороны по-разному видят эту миссию и не могут договориться о важных деталях. Помощник Петра Порошенко и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на прошедшей Мюнхенской конференции предложил новый план.

InfoResist разобрался в предложении Расмуссена и собрал реакции потенциальных миротворцев и заинтересованных сторон.

Что за план

"План Расмуссена" по поручению бывшего генсека НАТО разработал Ричард Гоуэн - эксперт ООН при Колумбийском университете, экс-сотрудник политического департамента ООН. А сам Расмуссен презентовал доклад на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. В нем представлены предложения о составе, полномочиях и порядке работы возможной миротворческой миссии на Донбассе.

Основная идея - собрать миротворческий контингент из военных нейтральных стран. Гоуэн предлагает страны Южной Америки, Казахстан, Беларусь, Монголию и государства Европы, которые не состоят в НАТО - Австрию, Финляндию, Швецию. Последняя должна стать главой миссии.

Такой состав, по замыслу авторов, может убедить Россию не использовать право вето в Совете безопасности ООН. Только этот орган может ввести миротворцев, и только при единогласном голосовании постоянных членов - России, США, Великобритании, Франции и Китая.

Очевидно, что на миссию, например, из американских или британских военных россияне не соглятся никогда. Поэтому Гоуэн и Расмуссен предлагают составить нейтральный контингент, но оговариваются, что стать эффективным он может только при условии участия некоторых стран НАТО. На эту роль предлагают дружественных России членов Альянса вроде Греции.

Предлагаемая численность - 20 тысяч военных и 4 тысячи полицейских. Разместиться они должны на всей территории конфликта, в том числе и на границе с Россией. Это устраивает Украину, но не устраивает РФ. Страна- агрессор всегда настаивала, что любые миротворцы должны находиться только на линии разграничения ВСУ и "народных республик". Поэтому даже нейтральность контингента может не убедить РФ голосовать "за", если дело дойдет до рассмотрения на Совбезе ООН.

Чем будет заниматься миротворческий контингент

По Расмуссену, военная часть миссии должна будет сдерживать российские вылазки на границе с РФ, изолировать войска пророссийских боевиков и их оружие на безопасных базах. Миротворцы будут противостоять неподконтрольным атакам с обеих сторон.

Полицейские будут помогать военным и следить, чтобы проходили мирно местные выборы, которые являются частью Минских соглашений.

Третьим действующим лицом миссии должна стать внешняя гражданская администрация, которой будет руководить специальный представитель генсека ООН. Администрация нужна, чтобы провести честные и свободные выборы, обеспечить спокойную и мягкую обратную интеграцию в Украину ныне оккупированных районов.

После выборов миротворцы не уходят, но их функции меняются: они контролируют действия Украины на возвращенных территориях.Кто согласен восстанавливать мир на Донбассе

Некоторые нейтральные страны из числа предложенных в докладе Расмуссена уже согласились послать в Украину своих миротворцев, если план будет одобрен. Президент Финляндии Саули Ниинисте, министр обороны Швеции Питер Хультквист, уполномоченный немецкого Бундестага по вопросам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс, канцлер Австрии Себастьян Курц - все они заявляли, что готовы послать отправить своих военных на Донбасс.

Могут поучаствовать в миссии и военные Беларуси, если их присутствие одобрят президенты Украины и России. Об этом рассказал глава Беларуси Александр Лукашенко.Позиции Украины и России по плану Расмуссена

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в целом предложение одобрил, хотя с отдельными нюансами не согласился. Об этом он написал у себя в Twitter.

Россия высказалась устами сенатора Алексея Пушкова, которому вопрос в кулуарах Мюнхенской конференции задал журналист Deutsche Welle. Пушков считает, что Украина хочет "все и сразу" и что миротворцы не должны находится на всей территории конфликта - только на линии разграничения. Их задачей должна быть исключительно защита миссии ОБСЕ. Такую позицию, по словам российского сенатора, будет отстаивать РФ.

Что дальше

Видимо, это значит, что в нынешнем виде предложение Расмуссена не имеет шансов пройти через Совбез ООН. Но полковник запаса Иван Апаршин, бывший главный инспектор Министерства обороны Украины, считает, что РФ может согласиться на поэтапное развертывание миссии: сначала - по линии разграничения, позже - по всей территории. Апаршин сказал в комментарии InfoResist:

"У меня лично ощущение того, что где-то уже постепенно-постепенно какие-то есть первые договоренности относительно этапов ввода миротворцев. Я думаю, что они (Россия - прим. InfoResist) согласятся на то, чтобы после того, когда будут введены и развернуты по линии разграничения, дальше обязательная процедура уже распространения уже полицейской миссии на всю территорию, я думаю, что начались переговоры".

Похожего мнения придерживается и украинский дипломат Богдан Яременко:

"Пока что понятно одно: фактически все согласились что - или на первом этапе или вообще - эта миссия может быть в форме разворачивания миротворческих подразделений на линии столкновения. Вот такой сценарий не предусматривает решение проблемы. Вообще ни один сценарий не предусматривает окончание российско-украинского конфликта, потому что он не предусматривает ничего относительно Украины", - сказал Яременко InfoResist.

А по мнению волонтера Юрия Касьянова, ни Россия, ни Украина не заинтересованы в миротворцах. РФ - потому что хочет продолжать вторжение, Украина - потому что миротворческая миссия не работает на возвращение оккупированных территорий.

"Миссия невыполнима, безусловно. Она невыполнима, потому что Россия не захочет миротворцев, они ей не нужны в данном случае. Россия хочет продолжения аннексии Украины в полном объеме. Здесь миротворцы мешают выполнению ее планов. Кроме того, давайте уже прямо и открыто: миротворцы абсолютно не соответствуют планам Украины на возвращение оккупированных территорий. Потому что миротворческая миссия в том виде, в котором она может быть, она только законсервирует конфликт. То есть, возможно, там не будут стрелять, но эти земли мы вряд ли получим обратно", - заявил InfoResist волонтер.

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