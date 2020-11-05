План України для Донбасу передбачає саморозпуск "ДНР" та "ЛНР" - Резніков

Підготовлений Україною "план спільних кроків" для тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі передбачає саморозпуск так званих "ДНР" та "ЛНР". Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Звичайно ж, у нашому плані дій ми ставимо за умову саморозпуск цих формувань", - підкреслив Резніков.

5 листопада голова української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив про створення плану щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, який, зокрема, передбачає створення вільної економічної зони в ОРДЛО.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що вільна економічна зона на Донбасі може стати важливим моментом у завершенні війни, в Офісі президента вважають, що лояльний підхід до оподаткування та комфортні умови державного нагляду за бізнес-діяльністю можуть істотно допомогти Донбасу.

Питання створення вільної економічної зони виносили на всеукраїнське опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським, яке відбулося 25 жовтня. За результатами обробки 74% анкет, проти цієї ідеї висловилися 46,48%, "за" було 46,7% респондентів. Остаточні підсумки опитування поки не оприлюднені.

Згідно з даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, здійсненого в період із 17-го до 19 жовтня, 33,5% українців підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 45,3% - не підтримують.