План України в ТКГ щодо Донбасу: названо п'ять основних пунктів

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі озвучила свій план дій по вирішенню військового конфлікту на Донбасі.

Як повідомляє в Facebook пресцентр ТКГ, в План дій по Донбасу увійшли п'ять головних пунктів. Головним пунктом названо виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021 року.

Скасування владою Російської Федерації ряду рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства, - відмічено в повідомленні.

Також в ТКГ мають намір відновити контроль над відповідною ділянкою українсько-російського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ. При цьому повинно бути збільшено кількість представників місії СММ ОБСЄ - в чотири рази (на 1500 осіб).

Тільки при виконанні цих умов - підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ), - пояснили в ТКГ.

Відзначено, що такий план представлено посередникам (ОБСЄ) і російській делегації. Крім того, реалізація комплексу цих заходів, потребує схвалення президентом і парламентом України.

Наступне засідання ТКГ пройде 10 листопада.

До цього часу, ОБСЄ має сформувати власну позицію і, можливо, внести свої пропозиції до подальшого розгляду Плану дій, - пояснили в українській делегації.



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