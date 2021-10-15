План візиту глави Пентагону в Україну

Міністр оборони Ллойд Остін вирушає в поїздку до Європи в ці вихідні. Він, зокрема, відвідає Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Очікується, що в Україні глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном. В ході зустрічі Остін підтвердить незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Візит також послужить можливістю обговорити прогрес України в реалізації реформ оборонної та оборонної промисловості, необхідних для просування її євроатлантичних устремлінь, а також регіонального співробітництва між чорноморськими союзниками і партнерами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Остін незабаром здійснить робочий візит до Європи. В рамках візиту він планує відвідати Україну.