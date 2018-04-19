"Пленки Онищенко": Депутат обнародовал запись разговора с Порошенко

Депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко. Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса.

Диалог идет на русском языке.

Онищенко обнародовал его в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne вечером 18 апреля.

В ходе разговора собеседники обсуждают некую Юлю. "Она продолжает мутить против меня", - говорит человек с голосом, похожим на голос Порошенко. Онищенко предлагает устроить им встречу.

Депутат также сообщает: "В Дубаи встретил Злочевского, он уже год с Игорем (Кононенко - ред.) решает вопрос. Не знаю, доходит до Вас или нет все об их договоренностях. Злочевский попросил меня с Вами поговорить и сделать кое- какие предложения".

"Когда он встречается с Игорем, то того интересуют только поставки газа на его предприятия. А Коля хочет решить вопрос глобально", - говорит Онищенко.

Депутат отмечает, что Злочевский выкупил у "Кульчика" - польского бизнесмена Яна Кульчика - компанию (очевидно, "Куб-Газ"), которая добывает порядка 20 млн кубометров газа, а также выкупил компанию по гидроразрывам.

"Он (Злочевский) готов заключать все контракты с "Нефтегазом", с другими госкомпаниями и готов отдать 50% компании и делить прибыль 50/50", - сказал Онищенко.

Депутат отметил, что есть договора о совместной деятельности с "Шеллом" и "Эксонмобил", "под них сделан специальный законопроект, который освобождает эти компании от рентных платежей как инвесторов", то есть рента до 2%.

"Коля готов зайти инвестором в эту компанию, поставить свою западную компанию, которая войдет инвестором в совместную деятельность. Можно все газовые активы оформлять на эту компанию, тем самым будет и экономия рентных платежей и всю экономику будем делить 50/50", - заявил Онищенко.

"Вы в курсе, что Коля уже поставил на Ваши компании более 10 миллионов долларов?", - добавил он и собеседник ответил ему, что в курсе.

"Коля готов свернуть этот долг, включить его тоже в расчет. Это предложение он просит передать для вас", - заявил Онищенко.

Человек с голосом, похожим на голос Порошенко, ответил: "Так Коля хороший парень. Я подумаю, что можно сделать. Просто по нему в последнее время "возбудились" американцы".

Александр Онищенко объяснил "Украинской правде", что решил именно сейчас опубликовать эту запись в связи с презентацией своей книги.

"И 9 месяцев до выборов. Я постепенно буду другие материалы публиковать" - отметил он.

По его словам, дальше будет интереснее: "Это ягодки".