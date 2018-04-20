"Пленки Онищенко" показали, как Порошенко приватизировал Украину - Дубинский

Александр Дубинский разъяснил, как Порошенко обеспечил себе контроль над Украиной и как он на этом зарабатывает. По его словам, купив руководящие места для Гройсмана, Луценко, Гриценко и других, последние работают над тем, чтобы "отбить" вложенное в них.

Об этом журналист сообщил в своем блоге, новость передает "Пресса Украины".

Сегодня, 20 апреля, журналист Александр Дубинский заявил, что "пленки Онищенко" должны заставить украинцев задуматься о том, что Петр Порошенко занялся приватизацией Украины и делает это, поставив на руководящие места своих людей.

По его словам, пока все обсуждают, "пленки Онищенко" настоящие или нет, Порошенко коррупционер или нет, и Онищенко плохой или нет, есть другая сторона медали. Журналист обратил внимание на то, что Порошенко платит депутатам за то, что бы назначить своих людей на нужные посты. А именно - 2 млн долларов за голову СБУ, 30 млн долларов за дескредитацию Яценюка и его отставку, 10 млн долларов за назначение Луценко.

"Если президент, за полученные от бизнесменов взятки (будем называть вещи своими именами), покупает своим людям ключевые государственные должности - он делает это не просто так. А для того, чтобы заработать деньги. Отбить вложенное в покупку должностей", - отметил эксперт.

Дубинский объяснил, что премьер Владимир Гройсман должен был "отбить" 30 млн долларов, которые были в него вложены, да еще и принести прибыль "минимум 100%". Тоже самое с главой СБУ Василием Грицаком, который должен был "отбить" 2 млн долларов и принести прибыль.

"Пленки Онищенко открывают нам картину приватизации государства Украина Петром Алексеевичем Порошенко. Как называется общественный строй, где должности покупаются? Феодализм. Как называются люди, подчиненные феодалу? Рабы. Ну, и лохи. Потому что на своем горбу и своей кровью привели этого человека к власти", - подытожил Дубинский.

Как сообщалось ранее, предлагаемый Петром Порошенко на должность председателя НКРЭКУ Дмитрий Вовк не будет занимать должность из-за нехватки опыта. Так, ранее он работал экс-менеджером компании "Рошен", которая принадлежит Петру Порошенко.