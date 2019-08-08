Пленник Кремля Сущенко подписал согласие отбывать наказание в Украине, - Фейгин

Политзаключенный Роман Сущенко подписал документы о своем согласии отбывать наказание на территории Украины. Впрочем бумаги могут долго залежаться в папках, ожидая своего времени.

Преувеличивать значение подписанных документов не стоит, отмечает российский правозащитник Марк Фейгин, передает "Укринформ".

Недавно мы разговаривали с Романом телефону, чуть раньше общались лично. Мы обсуждали перспективы обмена. Сущенко рассказал о подписанных документов. Могу сказать, что подписал их он по инициативе российской стороны, - отметил защитник пленника.

По его мнению, переговоры о возможном обмене сейчас "на стадии замирания". В частности, не совсем понятно, кто с украинской стороны отвечает за то, какова стратегия освобождения украинских политзаключенных из России.

"Такая ситуация имеет и вполне объективные причины. В Украине сейчас проходит естественный процесс переформатирования власти после выборов. Надеюсь, что уже к осени ситуация изменится",-- сказал Марк Фейгин.

Что известно о деле Романа Сущенко?Роман Сущенко - украинский журналист, незаконно арестован и удерживаемый на территории России с 30 сентября 2016 года. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через два дня после задержания, в воскресенье, 2 октября, когда в московское СИЗО "Лефортово" прибыли российские правозащитники с плановой проверкой условий содержания арестованных.

4 июня 2018 Московский городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Агрессор приписывает журналисту "шпионаж в пользу Украины".