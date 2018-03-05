Плотницкий нашелся в Москве, под присмотром спецслужб - СМИ

Сразу после бегства Игоря Плотницкого в Россию за него взялись спецслужбы РФ. Сейчас боевик в Москве. Он не арестован, но за ним "присматривают".

Об этом рассказали Апострофу источники, близкие к верхушке луганских боевиков.

- Насколько мне известно, сегодня Игорь Венедиктович пребывает в Москве. Да, он не имеет полной свободы передвижения, а именно не может покинуть российскую столицу, тем не менее, в действиях в ее пределах не ограничен, - рассказал источник в так называемом "совете министров "ЛНР".

При этом практически все источники СМИ утверждают, что экс-главарю "ЛНР" вряд ли стоит опасаться ликвидации. Плотницкий не просто жив, он даже имеет возможность связываться с Луганском и узнавать, какая там сложилась ситуация.

По информации, связь он держит через оставшихся после "переворота" при должностях "чиновников", а также через отдельных представителей местной прессы, все еще лояльных к нему, в том числе, в так называемом "гостелерадио ЛНР".

В Луганске время от времени появляются слухи о возможном возвращении Плотницкого, и это беспокоит нынешнюю верхушку боевиков. В усиленном режиме работают так называемые "правоохранители" и "военные", а дома первых лиц боевиков и новых "министров" находятся под круглосуточной охраной.

- Шансы на возвращение самого Плотницкого крайне мизерны, так как после своего бегства он стал "политическим трупом", а вот шансы, что люди из его команды снова дорвутся до власти, что собственно сейчас они и делают, крайне высоки. И выходит так, что поменяли шило на мыло, - добавил источник.

Ранее стало известно, что бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого нет в списках в СИЗО No1 в Санкт-Петербурге.