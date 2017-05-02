Плотницкий заявил, что на первомай в "ЛНР" приехали представители более 20 стран

Главарь пророссийских боевиков Игорь Плотницкий заявил, что в первомайских мероприятиях в оккупированном Луганске, якобы, приняли участие представители более 20 стран, в частности, депутат Европейского парламента Элеонора Форенца. Об этом сообщает сепаратистский ресурс "Луганский информационный центр".

"Представители более 20 стран приняли участие в первомайских торжествах в Луганске. Об этом, обращаясь к участникам шествия трудовых коллективов и общественных организаций, заявил глава "ЛНР" Игорь Плотницкий", - говорится в сообщении.

Главарь "ЛНР" огласил следующий список: "приехали сегодня к нам: Алжир, Армения, Бирма, Великобритания, Германия, Грузия, Индия, Ирак, Иран, Италия, Камерун, Канада, Палестина, Бейрут, Польша, США, Финляндия, Шри- Ланка".

Также он добавил, что на праздник в Луганск также депутат Европарламента от Италии Элеонора Форенца.

Стоит отметить, что пересекать линию разграничения с временно оккупированными пророссийскими наемниками территориями Луганской и Донецкой областей можно только с соответствующим разрешением от СБУ.