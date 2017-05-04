По делу о госизмене Януковича допросили Яценюка, Турчинова, Авакова и других чиновников

По делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича проходит более 100 свидетелей, среди них экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие, заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравчeнко.

По делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича проходит более 100 свидетелей, среди которых есть действующие и бывшие высокопоставленные лица, все они будут допрошены в суде, сказал прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравчeнко в интервью УНН.

Он отметил, что свидетелями являются экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, экс- премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, бывший постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев, министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль, бывший и.о. заместителя председателя Администрации Президента Украины Андрей Сенченко.

Кроме них в качестве свидетелей по делу проходят экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев, народные депутаты от группы "Воля народа" Владимир Литвин и от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар, экс- руководитель Генерального штаба ВСУ Владимир Замана и другие должностные лица, добавил Кравченко.

По его словам, фамилии свидетелей стороны обвинения известны стороне защиты. Кравченко добавил, что окончательный порядок изучения доказательств в этом уголовном производстве будет определен судом.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В конце февраля 2014 года Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

В Украине против Януковича открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в государственной измене и незаконном завладении государственным имуществом. В отношении него применяется процедура заочного осуждения.

Судебный процесс по делу о госзмене должен начаться 4 мая.