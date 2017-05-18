По делу Януковича допросят более 150 свидетелей, - прокурор

По делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича на суде планируют допросить более 150 свидетелей, в том числе экс- премьер-министра Арсения Яценюка. Об этом на брифинге заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Более 150", - ответил Кравченко на вопрос о количестве свидетелей, которых планируют допросить в Оболонском райсуде Киева.

По его словам, сторона обвинения будет вызывать в качестве свидетеля по делу Януковича Арсения Яценюка.

"Яценюк, да (будет допрошен в качестве свидетеля, - ред.). Будет вызываться только Яценюк",- сообщил Кравченко.

Он также добавил, что следователи проводили допрос Яценюка в ходе досудебного расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что защита Януковича обещает его участие по видеоконференции в следующем заседании суда.

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