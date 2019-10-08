По иудейскому календарю: Зеленский почтил память расстрелянных в Бабьем Яру

Отметим, что по иудейскому календарю годовщина трагедии пришлась на 8 октября

Отмечается, что глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки возле "Меноры" - памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Раввины прочитали молитву по жертвах трагедии. Также присутствующие почтили их память минутой молчания. Напомним, по григорианскому календарю дата трагедии пришлась на 29 сентября. Тогда Зеленского раскритиковали за отсутствие на официальных мероприятиях памяти жертв Бабьего Яра.

NewsMir.info