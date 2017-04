По собственному желанию: почему Гонтарева и Билоус уходят со своих должностей

Игорь Билоус и Валерия Гонтарева смотрят в одном направлении - в направлении выхода

Неделя началась с двух громких заявлений об отставке: Валерия Гонтарева решила покинуть пост главы Нацбанка, а Игорь Билоус уходит с должности председателя Фонда госимущества. Оба решили сложить полномочия по собственному желанию.

Гонтарева результатами своей работы удовлетворена. По ее словам, Украина перешла на гибкий валютный курс, банковская система была очищена от неплатежеспособных банков, а центробанк стал "мощной модерной институцией".

Билоусу особо похвастаться нечем. За почти два года его работы в ФГИ так и не была запущена "большая приватизация", а две попытки продажи Одесского припортового завода, даже в условиях снижения стартовой цены предприятия вдвое, окончились ничем. Хотя он уверен, что заслуга его команды - запуск прозрачных и простых процессов приватизации.

Освобождение должностей руководителей НБУ и ФГИ активизировали переговоры президента и премьера с парламентом по поводу кандидатур тех, кто придет на смену Гонтаревой и Билоусу. Впрочем, есть вероятность того, что Петр Порошенко убедит Валерию Гонтареву остаться.

"Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года. Надеюсь, что президент в ближайшее время примет мою отставку и направит соответствующее представление в парламент", - заявила вчера председатель Нацбанка Валерия Гонтарева, напомнив, что в НБУ она проработала три года. Она готова уйти в отставку и раньше - все зависит от того, как скоро парламент рассмотрит этот вопрос. По словам главы НБУ других изменений в составе правления и политике регулятора в ближайшее время не произойдет. Не изменится и курс, которым шел центробанк последние годы: "Нацбанк продолжит последовательное внедрение той политики, которую вы видели во время моего руководства".

Валерия Гонтарева была назначена председателем НБУ 19 июня 2014 года. Сейчас, спустя три года, главный банкир страны уверена, что свою миссию она выполнила. За это время в условиях войны и политической нестабильности, глубокого экономического кризиса и пустой государственной казны удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, изменить "ландшафт" банковского сектора и построить современный центробанк. "Во-первых, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. Во-вторых, очищено банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилена ее стойкость на будущее. В-третьих, полностью трансформирован Нацбанк, перестроены все процессы, и сейчас наш центробанк - мощная модерновая институция", - подвела итоги Гонтарева.

Полное очищение банковского сектора было бы невозможным без решения проблем с "ПриватБанком" и его национализация в декабре 2016 года, по мнению главы НБУ, было единственным правильным решением, в условиях, когда недостаток в капитале банка составил 146 млрд грн. Уходя с поста, Гонтарева решила сообщить подробности, которые, по каким-то причинам, она не обнародовала ранее. Так, по словам Валерии Гонтаревой, в ночь перед национализацией "ПриватБанка" в финучреждении провели "мошеннические операции на более чем 16 млрд гривен", и, как выяснилось, 100% кредитного портфеля было выдано связанным с банком лицам. Об этом, по ее словам, свидетельствуют данные пост-аудита, проведенного в ПриватБанке.

По данным Гонтаревой, за время ее пребывания на посту, отечественные банки существенно сократили задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования - со 111,7 млрд грн в 2014 году до 15,2 млрд грн для платежеспособных банков, из которых 14,4 млрд грн - долг "ПриватБанка". Общая задолженность неплатежеспособных банков сейчас составляет 45,2 млрд грн. Самый большой невозврат у банка "Надра" Дмитрия Фирташа (9,8 млрд грн), банка "Финансовая инициатива" и VAB банка Олега Бахматюка (10 млрд грн), Дельта-банка Николая Лагуна (8 млрд грн), "Финансы и кредит" Константина Жеваго (6,3 млрд грн), Имекс-банка Леонида Климова (3,4 млрд грн). "Банкротство банка не означает, что теперь эти горе-собственники полностью свободны от долгов. Госсредства необходимо возвращать и точка, - заявила вчера Валерия Гонтарева. - Именно моя команда остановила банки, которые проводили незаконные операции, в том числе и по выводу средств рефинансирования за пределы Украины. Вся информация и не просто информации, а задокументированные данные по банкам- "мойкам", банкам-"зомби" находится в правоохранительных органах".

Свои реформы она называет масштабными и беспрецедентными, отмечая, что если бы все госорганы внедряли реформы, как Нацбанк, то Украина сейчас была бы "на совершенно другом качественном уровне развития". Впрочем, не все оценивают результаты ее работы именно так. "Во всем плохом, что происходило в государстве, винили главу НБУ, проблемы, которые были из-за парламента, правительства, Минфина вешали на нее. Сделали из Гонтаревой Бабу-Ягу и "козла отпущения", - напоминает шеф-редактор издания Finclub Руслан Черный. - Хотя минусы, конечно, были и у нее. Несколько банков, которые были выведены с рынка, можно было спасти, но Нацбанк греб под одну гребенку и не считал необходимым сохранить деньги людей, которые они держали в этих банках. Например, "Крещатик" можно было спасти деньгами горсовета".

Управляющий партнер Capital Times Эрик Найман считает, что в итоге банковской чистки пострадали не плохие банкиры, а физлица, которые держали в этих банках депозиты, и предприятия. "Банковскую чистку так не делают. Да, она сделана, это плюс, но сделана не с "ложкой дегтя", а просто с "ведром дегтя", - поясняет эксперт. - Кроме того, в условиях войны НБУ пытался найти некий справедливый обменный курс. Это непрофессиональное управление валютным рынком. Нельзя было в условиях войны, открытой военной интервенции в Украину, разрушения торговых связей с Россией просто брать и отпускать валютный рынок".

Заявляя о своем уходе Гонтарева сообщила, что уже подала на рассмотрение президента Петра Порошенко (именно глава государства по закону вносит на рассмотрение Рады представление на назначение главы НБУ) три кандидатуры. Фамилии потенциальных претендентов она не назвала. "НБУ вне политики и впервые отставка главы Нацбанка - не политическое решение. Верю, что моим последователем станет профессиональный и независимый от политических течений человек", - заявила она.

Ранее участниками рынка, а также источниками РБК-Украина в правительстве и Администрации президента в качестве кандидатов назывались экс-премьер- министр Арсений Яценюк, президент Виктор Ющенко, глава совета НБУ Богдан Данилишин. Последние несколько недель кандидатами на пост главы НБУ в СМИ называются глава правления государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко, глава правления Райффайзен банк Аваль Владимир Лавренчук, глава совета Независимой ассоциации банков Роман Шпек.

Намерения уйти в отставку оказалось мало для критиков Валерии Гонтаревой. Так, лидер Радикальной партии Олег Ляшко уверен, что просто ухода с поста - мало и деятельностью главы НБУ должны заняться правоохранительные органы.

Прямо противоположную оценку деятельности Валерии Гонтаревой дали послы США и Великобритании в Украине Мари Йованович и Джудит Гоф.

Также отреагировали на новость об отставке Валерии Гонтаревой в Международном валютном фонде. Постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше советует назначить на эту должность профессионала, способного продолжить реформирование банковской сферы.

Опрошенные РБК-Украина эксперты сходятся в том, что новый глава НБУ должен быть не политиком, а банкиром. "Если же МВФ увидит угрозу независимости Национального банка и появится угроза включения печатного станка, то, конечно, это приведет к разрыву взаимоотношений Украины и МВФ. Личность, конечно, будет значима", - уверен Эрик Найман.

Финансовый аналитик Алексей Кущ рассматривает три варианта "кадровой рокировки" в НБУ. Возглавить его, например, может опытный монетарщик, не связанный с украинскими финансовыми кланами. С точки зрения независимости НБУ, формирования новой философии монетарной политики и курсового регулирования этот вариант является предпочтительным, но опасным для действующей власти, считает Кущ, поскольку такой глава центробанка не будет послушным "болванчиком". Именно по этой причине эксперт считает, что вероятность появления такого человека во главе НБУ - 1%.

Самый опасный, по его мнению, вариант - сделать пост главы НБУ разменной монетой в политических торгах с целью "цементирования" коалиции. В таком случае, уверен эксперт, НБУ могут "растянуть на хотелки". Наиболее вероятный сценарий, считает Алексей Кущ, - появление во главе банка очередного инвестиционного банкира. "В этом случае, нас ждет вторая унылая серия по мотивам "реформирования финансового сектора страны". Кстати, это может быть незначительная политическая фигура, которой можно будет пожертвовать осенью, во время очередного обвала и заменить после досрочных выборов", - поясняет он.

Роман Шпек также уверен, что залог успеха НБУ в его независимости от политического влияния и отсутствие политических амбиций у главы центробанка. Он уверен, что необходимо ускорить темпы экономического роста, а без макростабильности, без твердой национальной денежной единицы и низкой инфляции это будет невозможно. "Ни банки не смогут восстановить кредитование, ни инвесторы сюда не придут. Экономика слаба, потому что нет поддержки со стороны правительства в плане проведения структурных реформ. Отсутствие пенсионной и земельной реформ, приватизации, изменений в корпоративной структуре госпредприятий и инвестклимате вносит дисбалансы. Гонтарева могла бы сделать и больше, если бы были структурные изменения", - поясняет Роман Шпек, который информацию о том, что он может возглавить НБУ называет "недостоверной".

Впрочем, пока банкиры и политики составляют списки кандидатов на пост главы НБУ, не до конца понятно уйдет ли вообще Валерия Гонтарева с этой должности. Пока президент Петр Порошенко не высказался по этому поводу. Напомним, что еще неделю назад, когда пошла очередная волна слухов об отставке Гонтаревой, глава государства заявил депутатам фракции своего имени, что она продолжит возглавлять НБУ. Вчера же, снова после встречи с депутатами БПП, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Порошенко готов обсуждать какие-либо кандидатуры только после консультаций с Гонтаревой. "Он встретится с Валерией Гонтаревой, обсудит вопрос ее отставки и в случае, если ее аргументы будут для него приемлемыми, если не удастся найти другого консенсуса, он обязательно проведет консультации относительно кандидатур, которые могут рассматриваться на эту должность", - заявила Луценко. Продажи не пошли

Вчера же о своей отставке заявил глава Фонда госимущества Игорь Билоус. Он был назначен на должность в конце мая 2015 года, практически сразу после скандального его увольнения с поста главы Государственной фискальной службы. Последние несколько месяцев Билоуса не устает критиковать премьер- министр Владимир Гройсман, который не доволен его работой, провалом приватизации и неэффективным управлением госимуществом.

Еще в декабре премьер заявлял, что если бы Кабмин имел необходимые полномочия, то все бы в ФГИ были уволены. "Так бездарно управлять госиуществом еще нужно поучиться. Я предлагаю заслушать отчет до конца месяца и внести предложения президенту", - говорил Гройсман в конце прошлого года. Также он обещал провести и аудит ФГИ, но ни проверки, ни отчета таки не последовало, а Билоус тогда заявил, что критика премьер- министра еще не повод ему увольняться. "Понятно, что премьер недоволен результатами. Я бы тоже на его месте был бы недоволен результатами. Я думаю, что у нас еще будут дискуссии по поводу того, какие детали, собственно привели к этому", - пояснял глава ФГИ.

В отличие от Гонтаревой похвалиться Билоусу нечем. За два года его работы так и не была запущена "большая приватизация", а конкурс по продаже Одесского припортового завода несколько раз был провален, даже не смотря на снижение стартовой цены более, чем вдвое. Бюджет недосчитался 34 млрд гривен поступлений от приватизации, которые закладывались Минфином в бюджетах 2015 и 2016 годов, как источник погашения дефицита госбюджета. Два года приватизационный план выполнялся не более, чем на 1%.

Но это вчера не помешало Игорю Билоусу на своей странице в Facebook написать, что много идей, а главное - международные стандарты приватизации - его команде все же удалось внедрить.

Вчера Билоус проигнорировал вопросы РБК-Украина. Сегодня он планирует провести пресс-конференцию, где расскажет о причинах отставки.

"Отставка Билоуса совпала с отставкой Гонтаревой. Я не удивлюсь, если его назначат в Нацбанк, как тогда после отставки из ГФС его перевели в ФГИ, - иронизирует экс-глава Фонда госимущества Александр Бондарь. - Он такой же инвестбанкир, как и Гонтарева, а у нашего президента слабость к этой профессии, которая уже несет угрозу национальной безопасности".

В том, что у Билоуса не получилось хотя бы запустить приватизацию, не только его вина. Проблему можно разделить на несколько составляющих, считает эксперт группы "Экономическое развитие" Реанимационного пакета реформ Андрей Бойцун. Нынешнее законодательство ограничивает продажу огромного количество предприятий. ФГИ, еще при правительстве Арсения Яценюка, и уже при нынешнем составе Кабмина, инициировали пересмотр списка. Правительство его утверждало и передавало на рассмотрение депутатов. Но с 2014 года Верховная рада так и не смогла принять этот документ, что, по мнению Бойцуна, свидетельствует о неготовности депутатов дать старт приватизации.

Вторая проблема заключается в том, что министерства, в управлении которых десятилетиями находились госпредприятия, неохотно идут на передачу госкомпаний на баланс ФГИ. Как пример, Бойцун называет Государственную продовольственно-зерновую корпорацию. "У депутатов и министерств может быть аргумент: зачем расширять список или передавать от министерства в фонд, если ФГИ все-равно не продает, - говорит Андрей Бойцун. - ОПЗ можно было продавать, предприятия было "под фондом", ограничений не было, но для продажи необходимы были активные действия в решении проблем с долгом, оценкой. Если бы Игорь Билоус продавал актив, будучи в инвесткомпании, то он наверняка бы ездил и рекламировал компанию, рассказывал о плюсах и возможностях решения минусов".

Проблема команды Билоуса была и в отсутствии квалификации, уверен Бондарь. "Поэтому и слава Богу, что ничего не продали. Если бы команда что-то сделала, то не было бы уже ни фонда, ни приватизации", - уверен он.

Если парламент даже и удовлетворит отставку Игоря Билоуса, то новому руководителю вряд ли удастся запустить продажу госсобственности до конца года. Инвестор мало доверяет Украине, да и идея Гройсмана запустить продажу через площадку Prozorro - ошибочна, так как, например, система не имеет стартовой цены. Кроме того, "скамейка запасных" на этот пост не так уж и велика.

Андрей Бойцун уверен, у нового главы ФГИ в любом случае должен быть план, стратегия работы, условия, при которых он будет реализовывать поставленные задачи и гарантии невмешательства в его деятельность. "Условно, он показывает план, в случае невыполнения которого должна последовать отставка, в случае же вмешательства в его работу кого-бы то ни было, должна быть реакция. Кроме того, немаловажным моментом должна стать возможность формирования своей команды. У Билоуса на 100% своей команды не было", - резюмирует эксперт.

