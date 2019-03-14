По заявлению замглавы СБУ Кононенко, ГБР расследует заявления Билецкого

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство в связи с информацией о вероятной подготовке убийств лидеров партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины". Заявление в ГБР подал заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, которого народный депутат и лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий публично обвинил в подготовке преступлений, сообщил пресс-служба ГБР в среду, 13 марта.

Предварительная квалификация дела - превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, сопровождающееся насилием или угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса).

В понедельник, 11 марта, внефрационный народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что замглавы СБУ Виктор Кононенко якобы по приказу президента Петра Порошенко готовит убийства лидеров "Нацкорпуса" и общественной организации "Национальные дружины". По словам Билецкого, Кононенко через посредников передал "заказ" руководителям организованных преступных группировок из Днепропетровской области. Глава "Нацкорпуса" также утверждает, что Администрация президента оказывает давление на ГБР и требует открыть уголовные дела для признания "Нацкорпуса" и "Нацдружин" преступными организациями.

При этом заявление в полицию Билецкий о подготовке претсплений не написал. В СБУ заявили, что ожидают от депутата предоставления доказательств своих слов.

Заявление Билецкого прозвучало на фоне столкновений "Нацдружин" с полицией в Киеве и Черкассах, во время которых пострадали 20 человек. Официальная причина протеста - коррупция в "Укроборонпроме" с участием окружения Порошенко, которой посвящено журналистское расследование Bihus.Info. Билецкий пригрозил президенту новыми масштабными протестами, если виновные в коррупции не окажутся за решеткой.