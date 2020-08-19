Поїздка "вагнерівців", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією спецслужб РФ

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов заявляє, що поїздка бойовиків приватної військової компанії Вагнера, в ході якої вони були затримані в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб.

"По-перше, десятки людей з досвідом бойових дій в гібридних конфліктах у різних країнах, зокрема на Донбасі, з'явилися в столиці Білорусі напередодні доленосних президентських виборів. По-друге, тільки недосвідчена людина може повірити в казку, ніби цих "наївних" бойовиків могли обманом затягнути до Мінська", - йдеться в коментарі Буданова українським ЗМІ, оприлюдненому у вівторок.

За його словами, всі "так звані приватні військові компанії" працюють у прямому підпорядкуванні російським силовим структурам і ніколи не діють без їх дозволу та координації, "навіть якщо виконують приватні замовлення".

"По-третє, дуже детальну фейкову версію про нібито причетність СБУ до появи "вагнерівців" у Мінську опублікували російські спецслужби в російському виданні "Комсомольская правда" 6 серпня. Тобто вже через тиждень після затримання бойовиків білоруськими силовиками і публічних звинувачень Росії з боку білоруської влади у втручанні у внутрішні справи Білорусі та спроб вплинути на результати виборів. Учетверте, паралельно цю версію стали підтримувати в українському публічному просторі деякі політологи і соціальні мережі, які можна впевнено називати проросійськими", - наголосив Буданов.

Начальник ГУР Міноборони зазначив, що зазвичай подібні операції готують ретельно і завчасно, детально опрацьовуючи легенду прикриття. "Тому найбільш ймовірно, що російська сторона готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ завчасно", - резюмував Буданов.

Як повідомили раніше українські ЗМІ, спецслужби України готували масштабну операцію з затримання групи бойовиків приватної військової компанії Вагнера, для чого виманили їх в Білорусь. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", затриманих 29 липня.

Президент Володимир Зеленський назвав видачу "вагнерівців" Росії несправедливим рішенням, наслідки якого будуть катастрофічними.