Победа Революции достоинства сорвала планы России по усмирению Украины - П.Порошенко

Победа Революции достоинства сорвала планы России по усмирению Украины и превращению ее в подимперскую колонию. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в своем обращении по случаю Дня Героев Небесной Сотни, передает пресс-служба АП.

"Сегодня мы чтим память Героев Небесной Сотни - наших мужественных соотечественников, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины, за право своего народа стать равноправным членом сообщества свободных наций, за демократические принципы, гарантирующие каждому человеку уважение его достоинства и возможность свободно жить и развиваться", - говорится в обращении Президента.

По его словам, события, которые произошли три года назад в Украине, всколыхнули весь мир.

"Победа Революции Достоинства сорвала давно взлелеянные планы Москвы по усмирению Украины, постепенного превращения ее в подимперскую колонию и дальнейшей экспансии", - заявил П.Порошенко.

Глава государства также отметил, что благодаря героям Небесной сотни мы сейчас живем в другом государстве и осознаем себя великим народом.

"Самоотверженность и жертвенность рыцарей Майдана пробудила патриотический дух нашего народа и показала всем, что есть ценности, дорогие даже за собственную жизнь. Благодаря героическим действиям этих людей мы живем уже в другом государстве, полностью осознаем себя большим, гордым народом", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что имена героев Небесной сотни будут высечены на мемориале, который установят в Киеве.

"Их имена - навсегда в когорте славных украинских победителей. Они будут высечены на величественном Мемориале в столице Украины. А главное - всегда будут оставаться в народной памяти", - заявил П.Порошенко.

Он также добавил, что "мы обязательно воплотим мечту Героев в реальность".

"Подвиг Небесной Сотни - наша национальная гордость и безапелляционный ориентир - вырвать Украину из цепких лап хищного двуглавого российского орла и превратить в процветающую европейскую державу. Мы обязательно воплотим мечту Героев в реальность", - говорится в его обращении.