Почалася зустріч Зеленського та Ердогана

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув до України з офіційним візитом.

Про це повідомляє прессслужба Офісу президента.

Пролунали державні гімни двох країн. Президенти оглянули стрій почесної варти та представили членів офіційних делегацій України й Туреччини.

Глави держав поспілкуються у форматі віч-на-віч. Після цього під головуванням Зеленського та Ердогана відбудеться десяте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

У межах офіційного візиту Ердогана заплановане підписання низки двосторонніх документів.

Президенти України й Туреччини також зустрінуться з представниками ЗМІ.

Серія дипломатичних візитів високого рівня в Україну триває: сьогодні Київ відвідує президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Раніше президент Туреччини заявляв про те, що Анкара зайняла "чітку позицію" проти порушення Росією територіальної цілісності України, "особливо анексії Криму".

На тлі загрози вторгнення РФ Ердоган також пропонував організувати в Туреччині зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, щоб вони мали можливість "поговорити віч-на-віч".