Почему "Батькивщина" против исключения Савченко из комитета по нацбезопасности

Фракция "Батькивщина" не намерена голосовать за исключение народного депутат Надежды Савченко из состава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны

Об этом в комментарии "112 Украина" заявил депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко.

"Я считаю, что это постановление не имеет никакого смысла, поскольку исключить по регламенту депутата из комитета, такого механизма не предусмотрено. Я не думаю, что тот скандал, который сейчас раздувают вокруг персоны Савченко, является объективным", - сказал он.

Нардеп подчеркнул, что пока Савченко является народным депутатом, она должна выполнять свои функции в комитете.

"Если мы не хотим, чтобы она была депутатом, этот вопрос можно ставить, но только в политической плоскости. Если она депутат, она должна работать в комитете, это ее обязанность", - добавил Луценко.

Politeka

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